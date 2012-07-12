В Нижнем Тагиле объявлено «Предупреждение первой степени опасности» по рассеиванию выбросов
12 июля 2012, 18:20Общество
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В Нижнем Тагиле МЧС экстренно предупреждает о возможной предельно допустимой концентрации выбросов в атмосферу, вредные вещества могут достигнуть 3 ПДК.
Это связано с устоявшейся жарой, такие погодные условия неблагоприятны для рассеивания выбросов. Таким образом, с 20 часов сегодняшнего дня до 20 часов 17 июля будет действовать «Экстренное предупреждение».
Предприятиям предложено усилить контроль за оборудованием и приборами, остановить ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу, обеспечить бесперебойную работу очистительных систем, в случае загрязнения приземистого слоя воздуха, проинформировать граждан по телевидению или радио.
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