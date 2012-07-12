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Валентина Исаева готовит дороги и придорожные территории к приезду губернатора Куйвашева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Валентина Исаева готовит дороги и придорожные территории к приезду губернатора Куйвашева

12 июля 2012, 15:34Общество
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