Валентина Исаева готовит дороги и придорожные территории к приезду губернатора Куйвашева

В этом году пройдет выставка «Оборона и защита», Нижний Тагил будет праздновать юбилей, гостей приезжает полон город, поэтому необходимо в короткие сроки привести все в порядок, навести лоск. Кроме того, 19 июля с визитом прибудет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поедет по всему городу, проедет по Вагонке, проконтролирует ход строительства дорог, в ДК Окунева пройдет большая встреча, он посетит горы Белую и Долгую, а также стройку Многопрофильной детской больницы на Муринских прудах заявила Валентина Павловна.

Мэр заметила, что у нее есть большие претензии к компании «Магистраль», ремонтирующей дороги в Дзержинском районе. По ее словам, там плохо проводится уборка территории и скашивание травы. «Там немеренно грязи, бутылок, репей выше головы», - посетовала Валентина Исаева. Подрядчик ответил, что его сотрудники полностью провели механическое откашивание Северного и Сухоложского поселков, а это большой объем работ.

Глава города также осталась недовольна тем, как благоустраивает территорию подрядчик по Тагилстроевскому району, ведь Тагилстрой и Рудник также заросли травой. «Вы уже не отвечаете на мои звонки. Если Вас нет на месте, то дайте мне телефон своего зама, я буду общаться с ним» - обратилась Валентина Павловна к руководителю фирмы-подрядчика.

На фото - выездное совещание по ремонтам дорог в мае 2012 года.