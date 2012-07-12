Вандализм в вендинговом бизнесе
Начиная вендинговый бизнес, необходимо понимать, что существуют определенные факторы риска – поломка автоматов, кражи, засоры, наполнение фальшивыми купюрами, акты вандализмы. Последние приводят к тому, что торговые точки теряют свой первоначальный привлекательный вид, либо выходят из строя, либо и вовсе пропадают с точки. Что же сделать, чтобы избежать подобных последствий?
Начиная вендинговый бизнес, необходимо понимать, что существуют определенные факторы риска – поломка автоматов, кражи, засоры, наполнение фальшивыми купюрами, акты вандализмы. Последние приводят к тому, что торговые точки теряют свой первоначальный привлекательный вид, либо выходят из строя, либо и вовсе пропадают с точки. Что же сделать, чтобы избежать подобных последствий?
Существуют следующие меры, которые позволят предостеречь аппараты и автоматы от вандалов:
- Старайтесь не оставлять свои торговые автоматы и кофемашины без присмотра, либо устанавливайте их в местах, где их мог бы видеть продавец или администратор;
- Используйте при установке дополнительные замки, крепления, анкерные болты, чтобы предотвратить возможные попытки кражи;
- Для установки оборудования выбирайте приличные места – супермаркеты, центральные магазины, детские кафе и так далее;
- При заключении договора аренды укажите в нем пункт ответственности арендодателя за ваше оборудование, сохранность всех элементов;
- Наклейте на автоматы объявления о том, что они охраняются спецслужбами или что за ними ведется наблюдение;
- Застрахуйте кофемашины, только имейте в виду – застраховав торговые автоматы, вы не сможете перемещать их в другое место.
Чтобы разместить торговое оборудование, вам понадобится около квадратного метра площади. Вроде бы, это плюс – чем меньше площадь, тем меньше плата за ее аренду, компактное оборудование так легко разместить в любом месте. Однако есть и минус – часто арендодатели не любят связываться с вендинговым бизнесом, считая аренду невыгодной, поскольку оплата совсем мала, а приходится заключать отдельный договор. К тому же, владелец автомата может в любой момент собраться и уехать. Поэтому очень часто арендодатель может повысить стоимость аренды площади под торговый автомат. И только дальновидные арендодатели понимают, что сегодня вендинговый бизнес является одним из самых перспективных, и от установки на его территории торгового автомата выиграет и его офис или центр. Аппараты работают постоянно, у них нет перерывов, выходных, они отличаются привлекательным внешним видом, поэтому дополнительно привлекут в центр или магазин посетителей – место продажи становится популярнее, выгода очевидна. На самом деле, именно эта особенность может считаться для арендодателя главным преимуществом. Желая сохранить такую модную «фишку», арендодатель поможет и присмотреть за автоматом, не давая вандалам его повредить.
Взято с сайта http://www.siba-vending.ru/