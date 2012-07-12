Вандализм в вендинговом бизнесе

Чтобы разместить торговое оборудование, вам понадобится около квадратного метра площади. Вроде бы, это плюс – чем меньше площадь, тем меньше плата за ее аренду, компактное оборудование так легко разместить в любом месте. Однако есть и минус – часто арендодатели не любят связываться с вендинговым бизнесом, считая аренду невыгодной, поскольку оплата совсем мала, а приходится заключать отдельный договор. К тому же, владелец автомата может в любой момент собраться и уехать. Поэтому очень часто арендодатель может повысить стоимость аренды площади под торговый автомат. И только дальновидные арендодатели понимают, что сегодня вендинговый бизнес является одним из самых перспективных, и от установки на его территории торгового автомата выиграет и его офис или центр. Аппараты работают постоянно, у них нет перерывов, выходных, они отличаются привлекательным внешним видом, поэтому дополнительно привлекут в центр или магазин посетителей – место продажи становится популярнее, выгода очевидна. На самом деле, именно эта особенность может считаться для арендодателя главным преимуществом. Желая сохранить такую модную «фишку», арендодатель поможет и присмотреть за автоматом, не давая вандалам его повредить.