Высолы: решение проблемы

Также высолы могут образовываться от того, что стены не имеют специальной защиты и впитывают в себя влагу осадков.

Высолы зависят от водопоглощающих свойств материала кладки, который покрывает арматурные сетки. Чем меньше водопоглощение, тем выше гарантии, что белого налета не будет. Например, у клинкера максимальное водопоглощение 3%. А глина вообще без содержания солей. Солевые образования на клинкере могут быть, если используется цементный раствор с содержанием извести. Они могут появиться также в результате неправильной расшивки швов, и стена через швы начинает впитывать в себя влагу от осадков. Соль, которая образует высолы, имеет свойство проникать в кладку с почвенной влагой при отсутствии гидроизоляции.

Бороться с высолами можно тремя способами: предупреждение выхода солей, удаление уже имеющегося налета и использование гидрофобизирующей защиты. Снижение уровня или полное удаление высолов может быть обеспечено использованием густого раствора цемента с малым количеством солей. Кирпичную кладку лучше всего производить в сухую погоду, не испачкав при этом фасадную сторону кирпича раствором. Необходимо по окончанию работы укрывать кладку и наносить на нее защитный состав.

Если после применения всех способов высолы все-таки присутствуют, то есть действенные средства их удаления, которые учитывают природу и способ их образования. Приняв решение бороться с высолами в одиночку, для начала нужно поэкспериментировать: нанесите защитное средство на небольшой участок поверхности. Не забывайте, что применять смывки нужно осторожно, иначе вредные компоненты могут причинить вред здоровью. Тем более, нужно постараться не запачкать этим раствором близнаходящиеся предметы – рядом могут быть различные инструменты, оборудование, рабица сетка и другие предметы, необходимые хозяину частного дома. Для безопасности обязательно нужно использовать защитную одежду, перчатки и очки.

При использовании раствора, поверхность обработать и через 15-35 минут смыть водой. Иногда солевой раствор удаляется водой без использования химикатов. Зачастую высолы образуют карбонаты, которые смываются водой с добавлением пары ложек уксуса на ведро воды.