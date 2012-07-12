Задумались о покупке алкотестера? Оптимальный вариант – обратиться в Интернет-магазин!

Учитывая активное и стремительное вторжение Интернет-технологий и виртуального мира в реальную жизнь, легче и быстрее всего найти качественный алкотестер в Сети, причем всегда есть отличный ассортимент для выбора прибора с нужными функциями и по привлекательной цене. Как правило, каждый предлагаемый алкотестер Интернет магазин сопровождает соответствующим описанием функций, возможностей и технических параметров, поэтому можно подобрать прибор, наиболее полно отвечающий предъявляемым требованиям, как для личного пользования, так и для контроля своего коллектива сотрудников.

Кстати, для рабочего использования в большой организации с особо жесткими требованиями по трезвости сотрудников (особенно профессиональных водителей), отлично подходят алкотестеры профессионального уровня, такие, к примеру, как «AlcoHunter Professional+», обладающих расширенными функциями и способностью легко переносить активный режим работы.

Самые разные модели алкотестера Интернет-магазина, несмотря на наличие дополнительных и удобных функций или полное отсутствие таковых, прекрасно соответствуют роли контролера трезвости, а такая полезная для проверяющего и неприятная для «подозреваемого» функция, как «анти-обман», позволяет пресекать на корню все попытки схитрить и обмануть и сам прибор, и инспектирующего. Зато лежащий в автомобиле самый простой алкометр, всегда сможет предотвратить прием лишней и «опасной» кружки пива!