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Любовь с первого взгляда и прогулка по парку Бондина. Тагильские ребята отдохнули на славу! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Любовь с первого взгляда и прогулка по парку Бондина. Тагильские ребята отдохнули на славу! (ФОТО)

12 июля 2014, 10:35Общество
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