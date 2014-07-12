Любовь с первого взгляда и прогулка по парку Бондина. Тагильские ребята отдохнули на славу! (ФОТО)

Так, в хороший летний день, которых этим летом так мало, Нижнетагильское местное отделение ВОО «Молодая Гвардия» организовало для детей из детского реабилитационного центра «Радуга» прогулку в парк имени Бондина.

В парке ребята покатались на различных аттракционах: «Каравелла», «Гусеница», «Лебеди», постреляли в лазерном тире, попрыгали на батуте. Дети получили массу эмоций и море позитива.

В итоге совпало 3 пары. Победителей выбирали с помощью зрителей: за кого сильнее «болел» зал. 2 пары отправятся в романтическое путешествие на пароме по тагильскому пруду, а наилучшая - отправиться на романтический ужин в кафе. Все участники и зрители, по словам организаторов, получили море позитива.