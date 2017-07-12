Администрация больницы в Артемовском регулярно не доплачивала зарплату водителям скорой помощи

Сотрудники артемовской больницы направили в прокуратуру коллективное обращение. Они заявили, что руководство медучреждения не оплачивает им переработанные сверх нормы часы.

Прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения КЗоТ и направила главврачу районной больницы представление. На основании него водителям скорой помощи был произведен перерасчет заработной платы в соответствии с требованиями трудового законодательства, сообщает «УралБизнесКонсалтинг».

Напомним, сотрудникам скорой помощи в Нижнем Тагиле также недостаточно оплачивают их труд. Свои претензии по этому поводу они высказали министру здравоохранения Свердловской области в день его приезда в город.