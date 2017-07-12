Администрация больницы в Артемовском регулярно не доплачивала зарплату водителям скорой помощи
12 июля 2017, 13:42Общество
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В Артемовском прокуратура внесла представление главврачу районной больницы в связи с нарушениями трудового законодательства в части начисления заработной платы сотрудникам.
Сотрудники артемовской больницы направили в прокуратуру коллективное обращение. Они заявили, что руководство медучреждения не оплачивает им переработанные сверх нормы часы.
Прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения КЗоТ и направила главврачу районной больницы представление. На основании него водителям скорой помощи был произведен перерасчет заработной платы в соответствии с требованиями трудового законодательства, сообщает «УралБизнесКонсалтинг».
Напомним, сотрудникам скорой помощи в Нижнем Тагиле также недостаточно оплачивают их труд. Свои претензии по этому поводу они высказали министру здравоохранения Свердловской области в день его приезда в город.
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