Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель стал лауреатом премии имени Черепановых
12 июля 2017, 07:30Общество
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Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель получил премию имени Черепановых. Интересно, что член Совета Федерации является одним из её инициаторов.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом накануне сообщил врио губернатора Евгений Куйвашев. Однако на церемонии вручения Россель присутствовать не смог – он работал при Совете Федерации.
Премия была учреждена 20 лет назад. Она вручается тем, кто отличился за популяризацию инженерных, научных и технологических разработок, за внедрение новых технологий и многое другое, передает Znak.com.
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