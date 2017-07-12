Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель стал лауреатом премии имени Черепановых

Об этом накануне сообщил врио губернатора Евгений Куйвашев. Однако на церемонии вручения Россель присутствовать не смог – он работал при Совете Федерации.

Премия была учреждена 20 лет назад. Она вручается тем, кто отличился за популяризацию инженерных, научных и технологических разработок, за внедрение новых технологий и многое другое, передает Znak.com.