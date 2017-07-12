Ипотека в 2017 году стала для россиян дешевле
12 июля 2017, 17:10Общество
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Расходы россиян на ипотеку в 2017 году снизились: такую статистику приводит Банк России.
В I квартале 2017 года зафиксировано снижение платежей по ипотеке. Специалисты объясняют это понижением банками процентной ставки по ипотечным кредитам. При этом они отмечают, что реальные доходы россиян также снижались.
Как сообщает газета «Известия», отношение ипотечных платежей к доходам заемщиков составило 45% зарплаты. По данным Национального бюро кредитных историй, размер ипотечного кредита за последний год даже вырос - на 4,2% по сравнению с 2016 годом. Эксперты прогнозируют в будущем снижение доли просрочки по ипотеке в будущем.
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