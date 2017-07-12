Ипотека в 2017 году стала для россиян дешевле

В I квартале 2017 года зафиксировано снижение платежей по ипотеке . Специалисты объясняют это понижением банками процентной ставки по ипотечным кредитам . При этом они отмечают, что реальные доходы россиян также снижались.

Как сообщает газета «Известия», отношение ипотечных платежей к доходам заемщиков составило 45% зарплаты. По данным Национального бюро кредитных историй, размер ипотечного кредита за последний год даже вырос - на 4,2% по сравнению с 2016 годом. Эксперты прогнозируют в будущем снижение доли просрочки по ипотеке в будущем.