Исполняющий обязанности главы СК Свердловской области назначен в Екатеринбурге

Напомним, что прежнего руководителя Валерия Задорина отстранили из-за халатного отношения к работе в связи с задержками зарплаты на нижнетагильском предприятии .

Алексей Невгард с 2013 года являлся заместителем Валерия Задорина, пишет URA.RU. Информацию о его назначении на должность ИО подтвердили в пресс-службе ведомства.