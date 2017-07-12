Исполняющий обязанности главы СК Свердловской области назначен в Екатеринбурге
12 июля 2017, 17:05Общество
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В СК Свердловской области назначен исполняющий обязанности главы ведомства. Им стал коренной свердловчанин Алексей Невгард.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, что прежнего руководителя Валерия Задорина отстранили из-за халатного отношения к работе в связи с задержками зарплаты на нижнетагильском предприятии.
Алексей Невгард с 2013 года являлся заместителем Валерия Задорина, пишет URA.RU. Информацию о его назначении на должность ИО подтвердили в пресс-службе ведомства.
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