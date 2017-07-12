Лишь около 5% сотрудников ЕВРАЗ получили приглашения на закрытый концерт группы «Земляне» в Нижнем Тагиле в честь Дня металлурга

Легендарная рок-группа «Земляне» выступит с закрытым концертом 14 июля во Дворце культуры НТМК. Со ссылкой на пресс-службу комбината, АН «Между строк» сообщает, что всего на концерт будут приглашены около 700 работников. При том, что по разным данным, общее количество сотрудников комбината составляет около 15 000 человек. Таким образом, на концерт попадут лишь около 5% счастливчиков от общего числа трудящихся.

Если говорить за наш участок, то из 13 работников приглашение получил один рассказал в разговоре с журналистом TagilCity.ru сотрудник комбината.

Другой работник отметил, что на подобные мероприятия ежегодно приглашаются только лучшие.

Так каждый год. Приглашаются «лучшие», а работягам по 1000 рублей поделился рабочий.

Действительно, и на концерт Чичериной в 2016 году, и на выступление «Любэ» в 2015, зрителей пускали только по приглашениям. В этом году ситуация не изменится. Общегородского концерта с участием звёзд эстрады на Дне металлурга в Нижнем Тагиле не состоится.

Мы с семьей были и на Чичериной, и на «Любе». Но в этом году, не смотря на заслуги, я не была удостоена такой честью, как приглашение на концерт отметила представитель молодёжной организации ЕВРАЗ в разговоре с журналистом TagilCity.ru.