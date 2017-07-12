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Лишь около 5% сотрудников ЕВРАЗ получили приглашения на закрытый концерт группы «Земляне» в Нижнем Тагиле в честь Дня металлурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лишь около 5% сотрудников ЕВРАЗ получили приглашения на закрытый концерт группы «Земляне» в Нижнем Тагиле в честь Дня металлурга

12 июля 2017, 15:50ОбществоПавел Щербина
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