Малолетним правонарушителям из ЦВИН Нижнего Тагила рассказали о пожарной безопасности (ФОТО)

В учреждении содержатся несовершеннолетние правонарушители в возрасте от 8 до 17 лет. Дети находятся там временно, чаще всего их забирают из неблагополучных семей или с улицы.

В ЦВИН регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на информирование детей. Они посвящены основам безопасности жизнедеятельности.

На этот раз ребятам рассказали о пожарной безопасности, провели профилактическую беседу о вреде курения. С такими детьми крайне сложно построить диалог, в столь юном возрасте они уже курят, употребляют алкоголь и наркотики, но специалистам удалось пробудить у них интерес и внимание к личной безопасности.

После лекции детям показали документальный фильм о неосторожном обращении с огнем. Подростки обещали прислушаться к советам специалистов.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО