Педагог остановила драку учеников плевком и была уволена из школы в Свердловской области

Двое мальчишек дрались и не воспринимали просьбы прекратить конфликт. Так, она решила разнять их без физической силы. Педагог набрала в рот воды из стакана и опрыснула школьников. Когда в руководстве узнали о случившемся, учительница с 23-летним стажем была уволена.

Женщина призналась, что выбранная мера оказалась не совсем удачной. Однако и увольнение, по ее мнению, в данном случае недопустимо. Поэтому учительница подала заявление в суд, чтобы её восстановили в должности, пишет Уралинформбюро. Добавим, что до пенсии педагогу оставалось 2 года.