Педагог остановила драку учеников плевком и была уволена из школы в Свердловской области
12 июля 2017, 07:00Общество
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В одной из свердловских школ учительница потеряла работу из-за того, что разняла дерущихся учеников плевком.
Двое мальчишек дрались и не воспринимали просьбы прекратить конфликт. Так, она решила разнять их без физической силы. Педагог набрала в рот воды из стакана и опрыснула школьников. Когда в руководстве узнали о случившемся, учительница с 23-летним стажем была уволена.
Женщина призналась, что выбранная мера оказалась не совсем удачной. Однако и увольнение, по ее мнению, в данном случае недопустимо. Поэтому учительница подала заявление в суд, чтобы её восстановили в должности, пишет Уралинформбюро. Добавим, что до пенсии педагогу оставалось 2 года.
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