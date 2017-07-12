Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Почта Банк» пообещал вернуть жительнице Нижнего Тагила 84 000 рублей за страховку по кредиту (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Почта Банк» пообещал вернуть жительнице Нижнего Тагила 84 000 рублей за страховку по кредиту (ФОТО)

12 июля 2017, 16:05ОбществоИрина Анисимова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?