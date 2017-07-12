«Почта Банк» пообещал вернуть жительнице Нижнего Тагила 84 000 рублей за страховку по кредиту (ФОТО)

В июне 2017 жительница Нижнего Тагила Людмила поделилась печальной историей своего сотрудничества с вышеупомянутым банком. При получении кредита на сумму 350 000 рублей, женщине включили страховку от несчастного случая компании «ВТБ страхование» в общий пакет. Сотрудник «Почта Банка» не рассказала Людмиле о дополнительной услуге при подписании кредитной документации. Кредит тагильчанка погасила досрочно. Но, он оказался на 84 000 рублей дороже из-за суммы комиссии по страхованию:

Сумма для меня не маленькая. Я понимаю, что должна была внимательно изучить, все что подписывала. Но тогда деньги нужны были срочно, срывалась сделка. Подписала в спешке документы, забрала деньги. И только дома увидела, что сумма полного погашения будет на 84 000 дороже вспоминает тагильчанка.

На сегодняшний день «Почта Банк» не отрицает своей ошибки и готов вернуть заемщику сумму вынужденной переплаты. Об этом редакции TagilCity.ru стало известно от самой Людмилы, после того, как была опубликована статья про историю с кредитом.

Пресс-служба «Почта Банка» письменно ответила редакции TagilCity.ru на историю с кредитом тагильчанки. Представитель кредитной организации сообщил о готовности банка возместить сумму оплаченной ранее страховки:

В настоящее время вопрос возврата клиенту средств за оплату страховки по кредиту регулирован. Банком предприняты меры для того, чтобы страховая компания возместила необходимую сумму. Средства будут перечислены на счет, предоставленный клиентом ответил Даниил Скидан, руководитель пресс-службы «Почта Банка».

Людмила также получила обратную связь от банка:

Мне позвонил руководитель отдела «Почта Банка» и попросил переслать реквизиты для зачисления возврата денежных средств, уплаченных ранее за страховку. 10 июля я получила письмо от «Почта Банка» с письменной просьбой о перечислении реквизитов. Реквизиты для зачисления я отправила ответным письмом. С учетом трехдневного срока на межбанковские переводы, ожидаю деньги 14 июля, в пятницу поделилась женщина.

Редакция TagilCity.ru следит за дальнейшим развитием событий.