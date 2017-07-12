Предприниматель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за организацию небезопасного летнего отдыха для детей
12 июля 2017, 10:00Общество
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Следователями Каменска-Уральского в суд переданы материалы дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в организации небезопасного отдыха для детей.
Установлено, что обвиняемый в 2016 году, будучи директором коммерческой организации, организовывал летний отдых для несовершеннолетних. При этом большинство оказываемых услуг не отвечало требованиям СанПиН и пожарной безопасности.
После вынесения предписания предприниматель продолжил оказание небезопасных услуг.
Обвинительное заключение и материалы дела переданы в суд.
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