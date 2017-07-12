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Предприниматель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за организацию небезопасного летнего отдыха для детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприниматель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за организацию небезопасного летнего отдыха для детей

12 июля 2017, 10:00Общество
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