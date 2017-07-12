Предприниматель из Нижнего Тагила оборудовал объект гражданской обороны под склад
12 июля 2017, 11:00Общество
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Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выявила нарушения при использовании объектов ГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, защитное сооружение, располагающиеся в подвале дома №10 по ул. Вязовская использовалось предпринимателем в качестве склада. В связи с этим помещение пришло в состояние непригодное для использования по назначению – отсутствуют защитные двери, герметичные люки и другое.
Прокуратура обратилась в суд. Судебная инстанция приняла решение обязать предпринимателя освободить занимаемое помещение в десятидневный срок.
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