Предприниматель из Нижнего Тагила оборудовал объект гражданской обороны под склад

Так, защитное сооружение, располагающиеся в подвале дома №10 по ул. Вязовская использовалось предпринимателем в качестве склада. В связи с этим помещение пришло в состояние непригодное для использования по назначению – отсутствуют защитные двери, герметичные люки и другое.