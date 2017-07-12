Российский спецназ получит уникальную экипировку будущего (ФОТО)

Новая многослойная форма для спецназа будет иметь уникальные параметры: пуленепробиваемые разгрузочные рюкзаки и жилеты, специальные наколенники и еще несколько десятков различных элементов экипировки. Различные слои одежды новой формы будут приспособлены для разных погодных условий.

Подобными комплектами до настоящего времени располагали только спецподразделения США, Германии, Великобритании. Российская форма будет обладать большим количеством уникальных параметров, сообщает газета «Известия».

Фото: «Известия»

Комплект специальной экипировки (КСЭ) позволяет бойцам выполнять задачи, совершать активные действия при температуре от +30 до –50 °С, а также находиться в неподвижном состоянии при самых низких температурах несколько суток.