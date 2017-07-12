Создатели тагильской арт-группы организовали перформанс у стен Петропавловской крепости Санкт-Петербурга (ФОТО, ВИДЕО)

Двое мужчин в жёлтых балахонах избавились от плёнки, закрывающей их, взяли с груди венки и надели их на друг другу на головы. Постепенно включилась музыка и действо начало разворачиваться под монотонные, но ритмичные звуки.

В своих перформансах мы обращаемся к теме творения, мифа и ритуала. В перформансе «Га-йо» мы исследовали публичную медитацию, одиночество в толпе. Медитация была раскрыта в различных аспектах: это и многократно повторяющиеся одинаковые движения, и мудра-медитация. На низшем уровне - это миф о сотворении йоги, на высшем - миф о сотворении мира, потому что всё есть йога пояснила одна из организаторов события Елена Ионова.

Тагильские художники продолжают своё творчество теперь в Санкт-Петербурге. Однако деятельность их началась в нашем городе с создания арт-группы «Лаборатория событий». Это было объединение молодых творческих людей возрастом примерно до 35 лет.

Они делали интересные творческие мероприятия для художников, поэтов и театралов ещё когда это не стало мейнстримом. Всё это делали бесплатно. Всегда был чистый энтузиазм, работа ради творчества и идеи. В нашем городе много творческих людей, но такое явление, как «Лаборатория событий» не имело и не имеет аналогов вот уже 10 лет рассказала одна из свидетельниц развития этого культурного явления.

В кадре: Евгений Сташков, Дмитрий Станчук