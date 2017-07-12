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Выставка товаров и оборудования из Китая в ТЦ «Восточный» с последующей презентацией в Park Inn
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка товаров и оборудования из Китая в ТЦ «Восточный» с последующей презентацией в Park Inn

12 июля 2017, 13:40Обществоoffice@tagilcity.ru
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