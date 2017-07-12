Выставка товаров и оборудования из Китая в ТЦ «Восточный» с последующей презентацией в Park Inn

22.07.2017 года в ТЦ «Восточный» вновь будет проводиться выставка товаров из Китая. Время проведения выставки: с 10:00 до 15:00.



На выставке будут присутствовать представители китайских компаний, с которыми Вы сможете пообщаться через переводчика. Посмотреть образцы продукции, обсудить условия сотрудничества и порядок прямых поставок товара из Китая по самым выгодным ценам!



На выставке будут представлены следующие товары из Китая:



медицинские одноразовые материалы;

комплектующие для спортивного инвентаря;

товары народного потребления.



После выставки, 22.07.2017 г., в 17:00 будет проведена презентация товаров и оборудования в конференц-зале отеля Park Inn с последующим банкетом для участников конференции, где Вы сможете задать свои вопросы и получить всю необходимую информацию.



Есть вопросы?



Звоните: 8-800-700-86-99



Пишите: info@chbay.com



Ждем Вас 22 июля с 10:00 до 15:00 в ТЦ «Восточный», Восточное ш., 17