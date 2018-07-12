Горячая вода будет отключена с 12 по 16 июля на ГГМ в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле 12 июля отключили горячую воду в нескольких жилых домах и магазинах на Октябрьском проспекте в связи с ремонтом теплотрассы.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
С 12 июля по 16 июля в Нижнем Тагиле будет произведено отключение горячей воды по Октябрьскому проспекту в жилых домах № 14, 10, 12, 12а. Также от горячего водоснабжения временно будут отключены некоторые магазины, находящиеся в районе Октябрьского проспекта.
Отключение воды связано с ремонтными работами теплотрассы 820 мм, которые осуществляет НТ МУП «НТТС».
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