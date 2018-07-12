Горячая вода будет отключена с 12 по 16 июля на ГГМ в Нижнем Тагиле

С 12 июля по 16 июля в Нижнем Тагиле будет произведено отключение горячей воды по Октябрьскому проспекту в жилых домах № 14, 10, 12, 12а. Также от горячего водоснабжения временно будут отключены некоторые магазины, находящиеся в районе Октябрьского проспекта.