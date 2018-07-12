Хлебопекарня Красноуральска закрыта из-за нарушения санитарных норм

Хлебопекарня в Красноуральске приостановила работу на 30 суток по итогам совместной проверки прокуратуры и Роспотребнадзора, в результате которой на хлебокомбинате были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.
В социальных сетях появились фотографии внутренних помещений хлебопекарни Красноуральска. Благодаря фото стало известно, что хлеб изготавливается в условиях антисанитарии: грязь на полу, плесень на стенах и потолке.
В комментариях к публикации бывшие работники организации подтвердили, что санитарное законодательство на территории пекарни нарушено. Очевидцы рассказали, что в здании живут птицы и тараканы.
Была проведена совместная проверка прокуратуры и Роспотребнадзора. В результате контрольно-надзорных мероприятий выявились факты нарушения санитарных норм.
Согласно составленному по ст. 6.4 КоАП РФ протоколу, деятельность предприятия была временно приостановлена, а материалы проверки направлены в Красноуральский городской суд. По решению суда от 2 июля производство на хлебокомбинате Красноуральска приостановлено на 30 суток.