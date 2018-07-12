И так сойдет: дворник на ГГМ в Нижнем Тагиле закидал травой ямы на дороге

По словам местных жителей, рабочие скосили траву на придомовой территории. В этот же день скошенной травой дворник закидал ямы на асфальтовой дороге у дома № 50 по Уральскому проспекту, находящегося в ведомстве ООО «УК СтройСервис».

В начале июля около нашего дома рабочие косили траву, во сколько они закончили - я не знаю. Вечером, возвращаясь домой, я увидела, что большие ямы на асфальтовой дороге были закиданы скошенной травой. От соседей я узнала, что это сделал дворник, который работает в нашей управляющей компании, рассказала жительница дома.

На следующий день жители пожаловались, что запах гнилой травы чувствуется не только на улице, но и в квартирах.

От жаркой погоды и каждодневных гроз трава в лужах стала гнить. Я живу на 4 этаже. Окна я не открываю, так как запах чувствуется даже в квартире. Запахом свежескошенной травы это уже назвать сложно, воняет силосом,пожаловалась тагильчанка.

Редакция TagilCity.ru обратилась в ООО «УК СтройСервис» к директору Сергею Ходыреву. Информацию о том, что травой закиданы ямы, он отрицает.

Такого быть не может. Я вчера был у дома 50 по Уральскому проспекту, сегодня еще раз прошелся, но чтобы травой были закиданы ямы - я такого не увидел. На днях наша управляющая компания осуществляла покос травы около этого дома, но никакого сена около дома 50 я не увидел,сообщил Сергей Ходырев.

После разговора с директором управляющей компанией редакция TagilCity.ru связалась с жителями дома 50 по Уральскому проспекту. Одна из жительниц сделала несколько фотографий догнивающей травы в ямах около ее дома.