Меры противопожарной безопасности будут усилены в Нижнем Тагиле

Темой беседы стал пожар, произошедший в Нижнем Тагиле на Индустриальной, 56. Пожару на бывшем деревообрабатывающем заводе был присвоен повышенный номер сложности, огонь охватил 600 кв. м.

Трудности при тушении возникли, так как на территории завода не было гидрантов для тушения возгорания. Чтобы обеспечить подачу воды, огнеборцы протянули к очагу возгорания две магистральные линии по 600 метров. Для этого движение машин на улице Балакинской пришлось перекрыть.

Владислав Пинаев подчеркнул, что этот случай стал показательным, поскольку уровень организации противопожарной безопасности на предприятии был на низком уровне.

Считаю необходимым усилить меры профилактики и разобраться с данным случаем более внимательно,предложил Владислав Пинаев.