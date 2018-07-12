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Размер пенсии в России может достигнуть 34 000 рублей в месяц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Povyishenie pensii za stazh

Размер пенсии в России может достигнуть 34 000 рублей в месяц

12 июля, 14:20Общество
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