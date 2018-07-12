Размер пенсии в России может достигнуть 34 000 рублей в месяц

Реформа по повышению пенсионного возраста позволит пенсии достигнуть уровня 40% от средней заработной платы.
Министерство труда осуществило расчеты и согласовало их с Международной организацией труда.
Мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять. Даже для высокодоходных групп, сообщает заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
Самая высокая величина базы для начисления страховых взносов составит 1 021 000 рублей в год.
Это соответствует зарплате в 85 000 рублей в месяц. Таким образом, максимально возможная пенсионная выплата составит 34 000 рублей (40% от заработка).
Отмечается, что пенсия рассчитывается из заработной платы в течение всей жизни. Поэтому база для расчета пенсии меньше. Средняя ежемесячная заработная плата по стране составляет 40 000 рублей, пенсия в размере 40% от заработка составит 16 000 рублей.