Родители из Ревды отсудили у больницы 1,8 млн за рождение мертвого сына

В пресс-службе областного суда Свердловской области сообщили, что в октябре 2016 года женщину выписали из стационара с рекомендацией дальнейшего наблюдения в женской консультации с проведением мониторинга КТГ, ДМ + УЗИ. Однако когда она пришла в женскую консультацию, то врач, несмотря на рекомендации частого контроля КТГ, не выписала направления и не сделала запись в медкарте.

Также женщина чувствовала себя плохо и просила отправить ее на роды, так как шла 38-я неделя беременности, но врач отказала в направлении в роддом. На следующий день ребенок стал малоподвижным, и супруги вновь обратились в больницу. Врачи сделали операцию и извлекли уже мертвого младенца.

Кроме того, женщина на последних сроках беременности приезжала в Екатеринбург в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, но там врач не увидела показаний для срочной госпитализации.

Родители подали судебный иск на Ревдинскую больницу с просьбой взыскать с нее 2 млн рублей каждому. И на Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, с которого просили 500 тыс. рублей каждому.

В итоге иск суд удовлетворил частично — взыскать с больницы в пользу матери 1 млн рублей, в пользу отца — 300 тысяч рублей, иск к Институту охраны материнства и младенчества оставили без удовлетворения.