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Родители из Ревды отсудили у больницы 1,8 млн за рождение мертвого сына
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Родители из Ревды отсудили у больницы 1,8 млн за рождение мертвого сына

12 июля, 16:20Общество
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