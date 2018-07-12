Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Семья из Екатеринбурга с ребенком-инвалидом получила жилье через суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4

Семья из Екатеринбурга с ребенком-инвалидом получила жилье через суд

12 июля, 18:00Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?