Семья из Екатеринбурга с ребенком-инвалидом получила жилье через суд

По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в ноябре 2017 года семья из шести человек, в составе которой находится ребенок-инвалид, поставлена администрацией района на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. В том числе с учетом права на дополнительную площадь для ребенка-инвалида.

Администрация района на основании заявления о предоставлении жилья ребенку-инвалиду без очереди в декабре 2017 года выдала разрешение на осмотр жилого помещения. Семья согласилась на предоставление указанного жилья.

Однако в последствии это жилое помещение не было передано семье. Причиной отказа послужили изменения федерального законодательства, действующие с 1 января 2018 года. Код заболевания, которым страдает ребенок, исключен из перечня, устанавливающего льготный порядок реализации жилищных прав.

Между тем право на внеочередное обеспечение жилым помещением возникло у ребенка-инвалида до внесения изменений в действующее законодательство. На основании этого прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга подала в суд исковое заявление.