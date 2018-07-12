Виктор Зимин вручил металлургам Хакасии грамоты и медали

В городе Саяногорск 14 июля состоится празднование Дня металлурга. Концертная площадка рядом со зданием администрации города стала подарком металлургам от главы Хакасии Виктора Зимина. Кроме этого, он лично вручил сотрудникам почетные грамоты и медали за заслуги перед республикой.
Как написала «Хакасия – Информ», 12 июля в ДК “Визит” прошло торжественное собрание сотрудников компаний РУСАЛа, общая численность которых в Саяногорске достигло шести тысяч человек. Металлургам вручили почетные ордена и грамоты. Так, гендиректору компании РУСАЛ Евгению Никитину вручили орден «За заслуги перед Хакасией», водитель погрузчика Николай Синцов и заливщик анодов Юрий Рехлов получили медали «Трудовая доблесть Хакасии». Почетных грамот Республики Хакасия удостоились и другие сотрудники металлургической отрасли.
Официально день металлурга будут праздновать в субботу в полдень на площади кинопарка «Альянс», где развернется праздничная семейная площадка молодежного совета РУСАЛа. Гостям мероприятия представят конкурсы и эстафеты, участвуя в которых можно будет получить призы. Вход на праздничную площадку будет доступен с 16.30. На сцену выйдут местные творческие коллективы. С 19.00 будут выступать звезды эстрады Егор Крид, Юлианна Караулова и Artik & Asti. Завершится праздник фейерверком под музыкальное сопровождение.