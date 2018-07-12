Виктор Зимин вручил металлургам Хакасии грамоты и медали

Как написала « Хакасия – Информ », 12 июля в ДК “Визит” прошло торжественное собрание сотрудников компаний РУСАЛа, общая численность которых в Саяногорске достигло шести тысяч человек. Металлургам вручили почетные ордена и грамоты. Так, гендиректору компании РУСАЛ Евгению Никитину вручили орден «За заслуги перед Хакасией», водитель погрузчика Николай Синцов и заливщик анодов Юрий Рехлов получили медали «Трудовая доблесть Хакасии». Почетных грамот Республики Хакасия удостоились и другие сотрудники металлургической отрасли.

Официально день металлурга будут праздновать в субботу в полдень на площади кинопарка «Альянс», где развернется праздничная семейная площадка молодежного совета РУСАЛа. Гостям мероприятия представят конкурсы и эстафеты, участвуя в которых можно будет получить призы. Вход на праздничную площадку будет доступен с 16.30. На сцену выйдут местные творческие коллективы. С 19.00 будут выступать звезды эстрады Егор Крид, Юлианна Караулова и Artik & Asti. Завершится праздник фейерверком под музыкальное сопровождение.