Екатеринбургского лжеминера отправили в психбольницу
Сегодня, 17:58ОбществоФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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В Екатеринбурге задержали 22-летнего молодого человека, который 11 июля отправил записку о якобы заложенной бомбе на крыше дома на улице Шефской, 10, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Записку о том, что проживающим в доме людям грозит опасность, получила 71-летняя хозяйка одной из квартир.
На место выехали правоохранительные органы, которые эвакуировали 21 жильца и осмотрели крышу дома. Также поиски проводили специалисты по взрывным устройствам. Оказалось, что никакой угрозы не было.
Сегодня, 12 июля, полицейские задержали 22-летнего екатеринбуржца, который подкинул записку, в тексте также была нарисована свастика и написана нецензурная лексика. Ранее молодого человека уже задерживали за вандализм, он поджигал беседки в детсадах города.
Суд отправил лжеминера в Свердловскую областную психиатрическую больницу.
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