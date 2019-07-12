Екатеринбургского лжеминера отправили в психбольницу

Записку о том, что проживающим в доме людям грозит опасность, получила 71-летняя хозяйка одной из квартир.

На место выехали правоохранительные органы, которые эвакуировали 21 жильца и осмотрели крышу дома. Также поиски проводили специалисты по взрывным устройствам. Оказалось, что никакой угрозы не было.

Сегодня, 12 июля, полицейские задержали 22-летнего екатеринбуржца, который подкинул записку, в тексте также была нарисована свастика и написана нецензурная лексика. Ранее молодого человека уже задерживали за вандализм, он поджигал беседки в детсадах города.