Екатеринбурженка притворялась чиновницей и вымогала у многодетных семей деньги

Женщина подыскивала семьи, нуждающиеся в жилье, но мало разбирающиеся в законодательстве. Как правило, это были малоимущие или многодетные семьи. Она обещала им помочь с постановкой в очередь на получение жилья. Для этого, по ее словам, необходимо дать взятку некоторым чиновникам в мэрии Екатеринбурга.

Злоумышленница получала от граждан от 200 до 400 тысяч рублей. В случае отказа — настаивала, что без денег вопрос решить нельзя. Потерпевшие вынуждены были брать кредиты. Затем приводила их в мэрию и у разных кабинетов разыгрывала различные сценарии, прикрываясь фамилиями реальных чиновников. Свердловчанка якобы передавала нужным людям определенные суммы. Предлагала семьям поговорить с ними по телефону, давала на подпись фиктивные договоры.