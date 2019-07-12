Екатеринбуржец получил 440 часов исправительных работ за избиение ветерана ВОВ

Конфликт между пенсионером и мужчиной произошел из-за квартиры. Со слов ветерана, его зять просил продать квартиру, которую пенсионер получил от президента России Владимира Путина за боевые заслуги. Однако ветеран не спешил избавляться от недвижимости. После очередного разговора о продаже квартиры Сорокин накинулся на Ситдикова и избивал его 15 минут. Как сообщил потерпевший, мужчина угрожал ему убийством.