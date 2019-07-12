Екатеринбуржец получил 440 часов исправительных работ за избиение ветерана ВОВ
В Екатеринбурге вынесен приговор Андрею Сорокину, избившему ветерана ВОВ Ханифа Ситдикова, пишет портал Е1.
Конфликт между пенсионером и мужчиной произошел из-за квартиры. Со слов ветерана, его зять просил продать квартиру, которую пенсионер получил от президента России Владимира Путина за боевые заслуги. Однако ветеран не спешил избавляться от недвижимости. После очередного разговора о продаже квартиры Сорокин накинулся на Ситдикова и избивал его 15 минут. Как сообщил потерпевший, мужчина угрожал ему убийством.
Пенсионер провел несколько дней в больнице, его родственники при этом утверждали, что он все выдумал. В отношении Сорокина возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
12 июля Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор. Сорокина приговорили к 440 часам обязательных работ и выплате пенсионеру 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.