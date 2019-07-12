Глава фонда поддержки предпринимательства Нижнего Тагила ушел в отставку
Сегодня, 09:56ОбществоФото: Фонд поддержки предпринимательства
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10 июля наблюдательный совет Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства принял решение об отставке 57-летнего Сергея Найденова, который руководил фондом с 1999 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соответствующий документ был подписан 12 июля. Заседание наблюдательного совета прошло на полях »Иннопрома». В нем приняли участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава фонда поддержки предпринимательства Свердловской области Илья Сулла, глава управления по развитию предпринимательства Людмила Абдулкадырова.
Сулла отметил, что Найденову предложат должность, на которой он сможет применить свой опыт и принести пользу предпринимательскому сообществу города.
Место Найденова занял 38-летний руководитель представительства регионального фонда поддержки предпринимательства в Нижнем Тагиле Сергей Федореев.
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