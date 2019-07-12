Глава фонда поддержки предпринимательства Нижнего Тагила ушел в отставку

Соответствующий документ был подписан 12 июля. Заседание наблюдательного совета прошло на полях »Иннопрома». В нем приняли участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава фонда поддержки предпринимательства Свердловской области Илья Сулла, глава управления по развитию предпринимательства Людмила Абдулкадырова.