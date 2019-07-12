Мэр Нижнего Тагила объявил о создании нового плана по улучшению среды для инвалидов
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о необходимости создания комплексного плана по обеспечению доступной среды для инвалидов. Это заявление мэр сделал во время обхода улиц вместе с инвалидами-колясочниками в пятницу, 12 июля.
Инспекция дорожников во главе с Владиславом Пинаевым проверила улицы в центре города и на ГГМ. Инвалиды на личном примере показали недостатки: слишком высокие тротуары, крутые склоны. В первую очередь группа прошла маршрут от Александровского пассажа до главного бюро медико-социальной экспертизы, который часто посещают инвалиды. Со стороны Красноармейской было невозможно проехать на инвалидной коляске из-за высоких бордюров, а со стороны проспекта Ленина был крутой склон тротуара, что очень проблематично для колясочников. Также в бюро не работал звонок для инвалидов, но пандус был.
До следующего места проверки двух инвалидов из состава группы перевозили на социальном такси, Владислав Пинаев ехал с ними. Следующим пунктом был дом по улице Дружинина 59/1, там проживает инвалид-колясочник. Жильцы оборудовали ступеньки парадной пандусом, но подниматься по нему невозможно — это мэр проверил лично.
Близлежащие тротуары тоже были труднопроходимыми местами. Попутно выяснилось, что практически у всех, попадающихся на пути магазинах, пандусы либо отсутствуют, либо плохого качества.
Одному тут не проехать. Только с помощью физически сильного сопровождающего, и то сложно, заключил Владислав Пинаев.
Далее группа проверила новые тротуары на улице Быкова, сделанные по всем стандартам. Даже там проезд на инвалидной коляске вызывал трудности.
Группа во главе с Владиславом Пинаевым сделала вывод, что условия для инвалидов на колясках у нас в городе «не самые лучшие».
По итогам сегодняшнего объезда составим комплексный план, и начнем обеспечивать доступную среду для инвалидов. Начнем с дороги до медицинского центра на Ленина, заявил мэр.
На всех точках маршрута подрядчики в лице представителей «УБТ-Сервис» лично садились в инвалидную коляску и проверяли тротуары на удобность. Они поддержали предложение мэра о создании нового плана по обеспечению доступности среды для инвалидов.
Напомним, в июне инвалид-общественник из Нижнего Тагила Александр Коченков записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, где просил о строительстве спортплощадки в Девятом посёлке. Обращение до президента не дошло, однако его заметил мэр города Владислав Пинаев. После личной встречи с Коченковым Пинаев пообещал уладить проблему со спортплощадкой, а также в своём Instagram заявил об идее посадить в инвалидные кресла подрядчиков и проехать по дорогам, чтобы те сами оценили свою работу.