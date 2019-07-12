Мэрия Екатеринбурга планирует сэкономить на опросе по Храму святой Екатерины
Сегодня, 10:23ОбществоФото: Первая архитектурно-производственная мастерская
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что опрос касательно места строительства Храма святой Екатерины пройдет на пяти-шести площадках, сообщает РИА «Новости». Он добавил, что речь идёт о количестве площадок в каждом районе города.
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В этом случае, по словам градоначальника, проведение опроса обойдется в 13-15 миллионов рублей. В случае, если использовать все избирательные участки города, стоимость мероприятия может возрасти до 100 миллионов рублей и более.
Опрос состоится в сентябре, результаты рассчитывают огласить в течение недели.
Напомним, что первоначально храм планировали построить на месте Театрального сквера, но после пикетов, которые начались 13 мая, мэрия предложила провести народное голосование и выбрать новое место под застройку.
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