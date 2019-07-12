Миронов предложил присвоить Нижнему Тагилу звание «Город военно-трудовой славы»
Сегодня, 18:29ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал инициативу Заксобрания Нижегородской области о введении звания «Город военно-трудовой славы», сообщается на сайте партии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соответствующий законопроект внесли в парламент в прошлом месяце, рассмотреть его планируют во время осенней сессии Госдумы.
Среди городов, достойных звания, авторы законопроекта указали Астрахань, Ижевск, Нижний Новгород, Тамбов, Рязань.
Миронов предложил внести в список Нижний Тагил, Челябинск и Новосибирск.
Присвоение почетного звания городам, внесшим особый вклад в обеспечение Красной Армии в годы войны, — это закономерный шаг, справедливое признание заслуг настоящих героев-тружеников, руками которых ковалась победа, сказал Миронов.
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