Многодетные матери из ветхого дома в Серове посвятили песню мэру

Женщины с 2016 года не могут переселиться из ветхого дома, в котором отсутствует отопление и имеются проблемы с водоснабжением. Горожанок возмутило, что на День города мэрия пригласила певца Григория Лепса, при том, что в муниципалитете есть множество проблем. Среди них и аварийное жилье, ранее сообщалось, что жильцам дома, который заливает фекалиями, предложили переехать в бараки без воды и канализации.