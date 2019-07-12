Многодетные матери из ветхого дома в Серове посвятили песню мэру
Сегодня, 09:36ОбществоФото: «Глобус»
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Многодетные матери Альбина Вьюшкина и Елена Виноградова посвятили мэру Серова Василию Сизикову песню «Я тебе не верю», сообщает издание «Глобус».
Женщины с 2016 года не могут переселиться из ветхого дома, в котором отсутствует отопление и имеются проблемы с водоснабжением. Горожанок возмутило, что на День города мэрия пригласила певца Григория Лепса, при том, что в муниципалитете есть множество проблем. Среди них и аварийное жилье, ранее сообщалось, что жильцам дома, который заливает фекалиями, предложили переехать в бараки без воды и канализации.
Серовчанки записали видео, на котором поют песню о том, что не верят мэру и просят предоставить им новое жилье. Как отреагировала мэрия на обращение — пока неизвестно.
Видео
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Видео: «Глобус»
Напомним, в Серове возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» после того, как местные жители сами отремонтировали мост.
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