На Урале 70 детей остались без летнего отдыха из-за мошенниц-«медсестер»

Как рассказала одна из потерпевших, женщины представлялись Анной и Ольгой Витальевной. Последнюю потерпевшие никогда не видели и общались только через мессенджеры. Когда все необходимые документы были собраны, родителям внезапно сообщили, что в лагере бушует инфекция, и от поездки лучше отказаться. Родительницы позвонили в лагерь и выяснили, что инфекции нет, а группу из 70 человек никто не набирает. Кроме того, стоимость путевок оказалась намного выше сумм, которые заплатили потерпевшие.