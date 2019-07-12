На Урале 70 детей остались без летнего отдыха из-за мошенниц-«медсестер»
В Екатеринбурге родители 70 детей стали жертвами мошенниц, представлявшихся медсестрами и предлагавших приобрести путевки в детский лагерь в Геленджике, пишет «Лафй».
Стоимость детской путевки составляла 9,3 тысячи рублей, стоимость взрослой — 15 тысяч рублей. По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного свердловским семьям, составила 850 тысяч рублей.
Как рассказала одна из потерпевших, женщины представлялись Анной и Ольгой Витальевной. Последнюю потерпевшие никогда не видели и общались только через мессенджеры. Когда все необходимые документы были собраны, родителям внезапно сообщили, что в лагере бушует инфекция, и от поездки лучше отказаться. Родительницы позвонили в лагерь и выяснили, что инфекции нет, а группу из 70 человек никто не набирает. Кроме того, стоимость путевок оказалась намного выше сумм, которые заплатили потерпевшие.
Организатор тура, которую родители обвинили в мошенничестве, заявляет, что сама стала жертвой обмана Ольги Витальевны.