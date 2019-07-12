Названа дата начала строительства «уральского Диснейленда»

Возведение «уральского Диснейленда» было запланировано на 2016 год, потом сроки перенесли на 2018 год, теперь начало строительства анонсируется в 2020 году. Строительством займется компания «Остров Мечты», входящая в группу «Регионы России». Планируется, что сначала будет запущен DreamWorks в Москве, а затем парки начнут входить в регионы России.