Названа дата начала строительства «уральского Диснейленда»

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На Урале сообщили новую дату начала строительства парка DreamWorks, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Возведение «уральского Диснейленда» было запланировано на 2016 год, потом сроки перенесли на 2018 год, теперь начало строительства анонсируется в 2020 году. Строительством займется компания «Остров Мечты», входящая в группу «Регионы России». Планируется, что сначала будет запущен DreamWorks в Москве, а затем парки начнут входить в регионы России.
Под парк в Екатеринбурге выделен участок на пересечении ЕКАД и Полевского тракта в Чкаловском районе.
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