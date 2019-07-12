Названо имя нового главы УМВД по Сургуту

Издание nashgorod.ru пишет, что начальник УМВД России по Югре Василий Романица лично представил Кондрашова в новой должности в ходе итоговой пресс-конференции по результатам первых шести месяцев работы в текущем году.

Кондрашов родился в Зыряновске, Восточно-Казахстанской области. С 1995 года работает в УМВД. В 1999 году завершил учебы в Тюменском юридическом институте МВД России, после которой стал оперуполномоченным ОБЭП ОВД г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2011 году был назначен на пост главы главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Позднее, в 2015 году, его перевели на пост заместителя начальника полиции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. После занял аналогичную должность в МВД России по республике Карелия.