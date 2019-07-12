Названо имя нового главы УМВД по Сургуту

Начальником УМВД по Сургуту назначили Руслана Кондрашова. Ранее он занимал должность заместителя полиции по оперативной работе по республике Карелия.
Издание nashgorod.ru пишет, что начальник УМВД России по Югре Василий Романица лично представил Кондрашова в новой должности в ходе итоговой пресс-конференции по результатам первых шести месяцев работы в текущем году.
Кондрашов родился в Зыряновске, Восточно-Казахстанской области. С 1995 года работает в УМВД. В 1999 году завершил учебы в Тюменском юридическом институте МВД России, после которой стал оперуполномоченным ОБЭП ОВД г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2011 году был назначен на пост главы главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Позднее, в 2015 году, его перевели на пост заместителя начальника полиции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. После занял аналогичную должность в МВД России по республике Карелия.
Стоит отметить, что до мая текущего года пост главы УМВД Сургута занимал Александр Ерохов. После его ухода, временные обязанности исполнял Владимир Бабушкин, во время работы которого произошло сразу несколько громких дел с участием полицейских. Первое – это драка сына Бабушкина с «честным гаишником» Сергеем Ивановым. Вместе с этим от сотрудников полиции стали поступать жалобы в следственный комитет и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву на то, что в местном ГИБДД устроили «палочную» систему, После этого в отделении прошли массовые проверки.