Пинаев раскритиковал администрацию Покровки за сбор продуктов для жителей Иркутска

Ранее мэр призвал чиновников собрать деньги для жителей затопленных районов. Глава отмечал, что для этого через отдел кадров можно написать заявление об удержании части зарплаты для отправки пострадавшим. При Владислав Пинаев отметил, что сам уже сделал это.

Сегодня представитель Покровской территориальной администрации отчитался об ответной реакции на призыв тагильского главы. Чиновник заявил, что в селе собирают продукты и одежду для жителей Иркутской области. Владислав Пинаев удивился, что его слова о помощи были трактованы таким образом. Он пояснил, что предложение касалось исключительно чиновников, а не всех тагильчан и жителей пригорода, и под «помощью» подразумевались деньги, а не продукты, поскольку их отправка затруднительна.

Как вы провизию отправлять собрались? Какая к вам бумага пришла с просьбой организовать сбор провизии? Помидоры будете отправлять? Никаких продуктов, и по одежде нужно аккуратно делать. И вообще село не трогайте. Речь шла о том, чтобы специалистами, присутствующими на аппаратных совещаниях, перечислить некую сумму денег. Если у кого-то есть желание перечислить некую сумму в пользу пострадавших районов, это можно сделать с учётом вычета из заработной платы, я такое заявление уже написал. Проверять не буду, это совесть каждого из присутствующих, заявил мэр.