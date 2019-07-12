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#домахорошо
Полпред президента в УрФО прокомментировал дело о госизмене против своего помощника
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конфликт вокруг Храма-на-Драме
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Полпред президента в УрФО прокомментировал дело о госизмене против своего помощника

Сегодня, 16:15ОбществоФото: Официальный сайт полпредства президента в УрФО
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