Полпред президента в УрФО прокомментировал дело о госизмене против своего помощника

По словам Цуканова, весть об обвинении Воробьева шокировала полпредство. Он также отметил, что аппарат оказывает содействие правоохранительным органам.

Свою задачу, как и прежде, видим в эффективной реализации государственной политики на территории округа. Та тема, которая обсуждается в СМИ уже неделю, — крайне неприятная и брезгливая ситуация, но оставим ее в компетенции правоохранительных органов. До решения суда я не могу комментировать эту ситуацию, сказал Цуканов.

Напомним, что Александра Воробьева задержали 4 июля по подозрению в госизмене. 5 июля он был арестован на два месяца. По некоторым данным, в его квартире нашли польский паспорт и записывающее устройство. Воробьев работал в правительстве Калининградской области, когда Цуканов возглавлял регион.