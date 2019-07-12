Прокуратура Екатеринбурга проверяет сообщение о лишении инвалида пособия
Сегодня, 19:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области прокуратура организовала проверку по сообщению о том, что женщина-инвалид полгода не может получить пособие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
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По предварительной информации, екатеринбурженка потеряла в поликлинике документы и теперь не может получить пособие по инвалидности. Женщина лишилась здоровья после несчастного случая.
В прокуратуре подчеркнули, что информация о нарушении прав на получение социальной помощи будет проверена, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.
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