Шесть участников пикета у Храма-на-Драме стали фигурантами уголовных дел

В Следственное управление был вызван активист Евгений Старцев, он стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», якобы мужчина повредил забор. На самом деле, как поясняет он, его арестовали на пять суток после того, как он попытался сфотографировать «перетягивание забора».

В отношении еще пяти человек, в квартирах которых сегодня силовики проводили обыски, возбуждено уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам». Пока известны имена троих фигурантов: Максим Корчемкин, Татьяна Маркова, Евгений Березняк.