В Нижнем Тагиле начался суд по делу о гибели мужчины и двоих младенцев в ДТП
11 июля стартовал суд над водителем лесовоза Иваном Казаковым, которого обвиняют в смертельном ДТП, приведшем к гибели мужчины, его матери и двоих 6-месячных детей, пишет портал Е1.
В аварии, которая произошла полгода назад, выжила только мать погибших малышей Анна Дмитриева. Женщина долгое время находилась в больнице, от последствий аварии она все еще не оправилась, и ей требуется лечение.
По версии следствия, в ДТП виноват водитель лесовоза, который не соблюдал скоростной режим. Прицеп у тягача занесло на встречную полосу на обледеневшей дороге, перед автомобилем ВАЗ-2112 с 29-летним Евгением Поповым за рулем. Lada от удара оказалась почти полностью смята. Следом в лесовоз въехали еще два легковых авто.
Иван Казаков виновным себя не считает, семье погибших он не предложил помощь. Сейчас его защищают двое адвокатов. Он поясняет, что с превышением скорости двигался ВАЗ. На суде, по словам корреспондентов, Казаков был спокоен. В деле насчитывается 26 свидетелей, суду предстоит заслушать их всех. Следующее заседание назначено на 22 июля.