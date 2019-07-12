В Нижнем Тагиле начался суд по делу о гибели мужчины и двоих младенцев в ДТП

В аварии, которая произошла полгода назад, выжила только мать погибших малышей Анна Дмитриева. Женщина долгое время находилась в больнице, от последствий аварии она все еще не оправилась, и ей требуется лечение.

По версии следствия, в ДТП виноват водитель лесовоза, который не соблюдал скоростной режим. Прицеп у тягача занесло на встречную полосу на обледеневшей дороге, перед автомобилем ВАЗ-2112 с 29-летним Евгением Поповым за рулем. Lada от удара оказалась почти полностью смята. Следом в лесовоз въехали еще два легковых авто.