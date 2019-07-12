В Нижнем Тагиле обсудили подготовку к новому отопительному сезону

После того, как был закончен отопительный сезон 2018–2019 года (это произошло 7 мая) ресурсоснабжающие организации провели гидравлические испытания, по результатам которых было выявлено 253 прорыва. Это количество превысило показатели предыдущего сезона на 38%. Все выявленные повреждения были устранены, горячее водоснабжение жителей города восстановлено.

Для подготовки к новому отопительному сезону необходимо отремонтировать 17 километров сетей теплоснабжения, 7 километров сетей водоотведения и водоснабжения и подготовить к работе в условиях зимы 42 теплоисточника. На данный момент 17 из 26 котельных НТ МУП «НТТС» полностью подготовили к работе. Специалисты МУП «Тагилэнерго» завершили ремонтно-профилактические мероприятия на 13 из 22 насосных станций, заменили два из трёх километров сетей.

Насосные станции Дзержинского района будут готовы к концу июля, о чём сообщил директор НТ МУП «Горэнерго-НТ» Валерий Свахин. На данный момент 11 насосных станций уже прошли ревизионную проверку. Также планируется заменить чуть больше четырех километров труб магистральных теплотрасс.

Мы без сбоев провели прошлый отопительный сезон и в этом году должны подготовиться также хорошо,отметил Владислав Пинаев в конце совещания.