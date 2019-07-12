В Свердловской области объявили о метеоусловиях первой степени опасности
Сегодня, 16:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Уральский гидрометцентр сообщает, что в Свердловской области с 12 по 13 июля будут неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
Условия станут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Напомним, что синоптики предупредили свердловчан об аномальной жаре 13 и 14 июля.
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