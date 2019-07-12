Замгенпрокурора отчитал мэров за плохую работу по переселению из ветхого жилья

Гулягин сказал, что обязанности администраций — помогать гражданам в переселении из жилья, которое признано аварийным. В том числе, и при сборе необходимых документов.

Запросите, получите и дайте людям жилье, научите подчиненных работать таким образом, как написано в законе, это и ваша обязанность,подчеркнул замгенпрокурора.

Видео Видео: На страже Закона

Также он призвал чиновников проверять качество предоставляемого в Свердловской области жилья.

Найдите в себе силы, возможности, способности. Не сами, так подчиненных своих посылайте. Но вы проверяйте, что вы предоставляете,сказал Гулягин.

В качестве примера он рассказал о случае, когда инвалиду дали квартиру на четвертом этаже в доме без лифта.