Жителям пострадавшей от урагана Кушвы вернули газ и электричество
Сегодня, 08:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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К вечеру 11 июля в Кушве восстановлено газоснабжение и электричество почти во всех домах, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Вечером 11 июля без электричества оставались только шесть домов. Напомним, что из-за урагана электричества лишились более 400 местных жителей. Весь день на территории муниципалитета работали коммунальные службы и МЧС. Последствия стихии удалось оперативно устранить. Были убраны поваленные деревья и ветки, ведутся работы по восстановлению кровель домов. Оказать помощь пострадавшим обещало Министерство ЖКХ Свердловской области.
Напомним, что синоптики предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах в ближайшие дни.
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