Жителям пострадавшей от урагана Кушвы вернули газ и электричество

Вечером 11 июля без электричества оставались только шесть домов. Напомним, что из-за урагана электричества лишились более 400 местных жителей. Весь день на территории муниципалитета работали коммунальные службы и МЧС. Последствия стихии удалось оперативно устранить. Были убраны поваленные деревья и ветки, ведутся работы по восстановлению кровель домов. Оказать помощь пострадавшим обещало Министерство ЖКХ Свердловской области.