Хабаровск захватила новая волна митингов в поддержку губернатора Сергея Фургала

Теперь город собирается проводить акции ежедневно.

На вторую акцию пришло меньше людей. Сообщается, что присутствовавших набралось порядка нескольких сотен.

Слухи о том, что начинается очередной этап недовольства, начались утром. По сетям распространили видео, как отряд ОМОНа в касках и с щитами заходили в здание администрации и занимали оборону.

После этого на площади собралось около 150 человек, а затем они начали двигаться к зданию администрации.

Несмотря на то, что народа было мало, водители автомобилей поддержали митингующих. Они начали сигналить.

Группа собравшихся ходила по трассам, возвращаясь периодически к администрации. А водители решили посигналить.

Десятки тысяч машин, автобусов и троллейбусов сигналили весь день.

Когда число митингующих уменьшилось, люди разошлись.

Однако на прощание было объявлено, что в Хабаровске машины будут гудеть ежедневно с 18 часов вечера.

Также сообщается, что хабаровчане собрались уже на третий — ночной митинг. По оценкам очевидцев, собралось около 10 тысяч человек. Колонна подошла к Амуру и прокричала «Свободу!» и отправилась по нестандартному маршруту к офису «Единой России».

Люди зажгли тысячи фонариков.