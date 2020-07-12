Хабаровск захватила новая волна митингов в поддержку губернатора Сергея Фургала
В Хабаровске продолжаются митинги в защиту губернатора края Сергея Фургала. Сегодня днем в городе прошел митинг, пишет «Комсомольская правда».
Теперь город собирается проводить акции ежедневно.
На вторую акцию пришло меньше людей. Сообщается, что присутствовавших набралось порядка нескольких сотен.
Слухи о том, что начинается очередной этап недовольства, начались утром. По сетям распространили видео, как отряд ОМОНа в касках и с щитами заходили в здание администрации и занимали оборону.
После этого на площади собралось около 150 человек, а затем они начали двигаться к зданию администрации.
Несмотря на то, что народа было мало, водители автомобилей поддержали митингующих. Они начали сигналить.
Группа собравшихся ходила по трассам, возвращаясь периодически к администрации. А водители решили посигналить.
Десятки тысяч машин, автобусов и троллейбусов сигналили весь день.
Когда число митингующих уменьшилось, люди разошлись.
Однако на прощание было объявлено, что в Хабаровске машины будут гудеть ежедневно с 18 часов вечера.
Также сообщается, что хабаровчане собрались уже на третий — ночной митинг. По оценкам очевидцев, собралось около 10 тысяч человек. Колонна подошла к Амуру и прокричала «Свободу!» и отправилась по нестандартному маршруту к офису «Единой России».
Люди зажгли тысячи фонариков.
Напомним, ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Его задержали на рабочем месте. Кроме того, задержаны еще четыре человека. Предполагается, что они были участниками преступной группы, которая работала вместе с губернатором. Басманный суд Москвы избрал для Фургала меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.