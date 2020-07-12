Россияне создали петицию с просьбой выплатить еще по 10 тысяч рублей на детей
Россияне создали петицию, в которой обращаются к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выплатить еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в связи с подготовкой к школе. Петиция для сбора подписей была создана на сайте Change.org.
В петиции сказано, что выплаты на детей до 16 лет по 10 тысяч рублей, которые были произведены уже дважды, «оказались очень кстати». Однако на данный момент ситуация в стране не улучшилась, несмотря на то, что предприятия постепенно возвращаются к привычному режиму работы.
Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты, сказано в петиции.
Отмечается, что в такой ситуации помощь была бы не лишней. Именно потому россияне обращаются к президенту с просьбой о помощи еще раз в августе.
Напомним, выплаты на детей до 16 лет были произведены уже дважды. В первый раз на детей до трех лет было выплачено по пять тысяч за три месяца — апрель, май и июнь, а семьи с детьми от трех до 16 лет получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, в июле была сделана еще одна выплата. В этот раз на каждого ребенка от рождения до 16 лет было выплачено 10 тысяч рублей.