Россияне создали петицию с просьбой выплатить еще по 10 тысяч рублей на детей

В петиции сказано, что выплаты на детей до 16 лет по 10 тысяч рублей, которые были произведены уже дважды, «оказались очень кстати». Однако на данный момент ситуация в стране не улучшилась, несмотря на то, что предприятия постепенно возвращаются к привычному режиму работы.

Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты, сказано в петиции.

Отмечается, что в такой ситуации помощь была бы не лишней. Именно потому россияне обращаются к президенту с просьбой о помощи еще раз в августе.