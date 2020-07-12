Свердловский депутат предложил выпустить монеты «Город трудовой доблести»
Сегодня, 10:43ОбществоФото: Официальный сайт Госдумы
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Депутат Госдумы Андрей Ветлужских выступил с предложением выпустить серию монет «Города трудовой доблести», сообщает «Уральский меридиан».
Ветлужских сообщил, что направил в Центробанк России письмо с предложением о выпуске монет. Он отметил, что вдохновился успехом работы по продвижению идеи о выпуске монет «Человек труда». По его словам, этой работой он занимался в течение семи лет. Первая монета этой серии вышла 30 июня.
Напомним, что звания «Город трудовой доблести» удостоились два свердловских города — Екатеринбург и Нижний Тагил.
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